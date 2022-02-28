В Самаре разыскивают воровку, обиравшую пенсионеров

В Самаре полицейские разыскивают подозреваемую в кражах денег у пенсионеров. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратился 81-летний самарец, у которого пропали 7 тыс. рублей. Перед этим он случайно познакомился на улице с женщиной. Она вызвалась помочь ему донести тяжелые сумки. После этого пенсионер пригласил ее в гости, а потом лишился денег.
В краже заподозрили 57-летнюю местную жительницу, которую уже неоднократно судили за кражу у пожилых людей.
По версии полицейских, женщина может быть причастна к серии преступлений, в том числе к пропаже 40 тыс. руб. у 70-летней самарчанки. Злоумышленница предложила жертве помощь, а потом незаметно похитила из сумки кошелек.
Приметы подозреваемой: славянская внешность, 55-60 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, может быть одета в синюю куртку ниже колена, светлую вязаную шапку.
Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, а также тех, кто пострадал от ее действий, обращаться по телефонам: 8 (846) 373-76-40,8-964-992-39-00 или 112.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение