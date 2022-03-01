Полицейские возбудили 25 уголовных дел после "оружейных" рейдов

В Самарской области полицейские подвели итоги профилактических рейдов по поиску незаконного оружия, сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители изъяли 91 единицу оружия и 959 патронов различного калибра, возбудили 25 уголовных дел по фактам незаконного хранения, изготовления, небрежного хранения, а также хищения оружия.
Так, в Тольятти полицейские обнаружили в квартире 61-летнего местного жителя 44 патрона, в том числе 16 патронов для пистолетов Макарова и Стечкина. Остальные - военные патроны 1974 года выпуска для автоматов. По версии правоохранителей, мужчина незаконно приобрел боеприпасы в 1994 году.
Кроме того, тольяттинские полицейские задержали местного жителя с кастетом.
В отношении обоих возбуждены уголовные дела.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение