Полицейские возбудили 25 уголовных дел после "оружейных" рейдов

В Самарской области полицейские подвели итоги профилактических рейдов по поиску незаконного оружия, сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители изъяли 91 единицу оружия и 959 патронов различного калибра, возбудили 25 уголовных дел по фактам незаконного хранения, изготовления, небрежного хранения, а также хищения оружия.

Так, в Тольятти полицейские обнаружили в квартире 61-летнего местного жителя 44 патрона, в том числе 16 патронов для пистолетов Макарова и Стечкина. Остальные - военные патроны 1974 года выпуска для автоматов. По версии правоохранителей, мужчина незаконно приобрел боеприпасы в 1994 году.

Кроме того, тольяттинские полицейские задержали местного жителя с кастетом.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела.