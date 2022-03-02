В Самаре на женщину упала наледь с крыши на ул. Гагарина

В Самаре возбудили уголовное дело по факту падения льда с крыши дома на ул. Гагарина. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Вечером 28 февраля на 59-летнюю местную жительницу упала наледь с крыши дома на ул. Гагарина. Пострадавшая получила травму головы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Некачественное выполнение работ или оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности").

По версии правоохранителей, самарчанка пострадала из-за того, что управляющая компания своевременно не очистила кровлю.

В СУ СК уточняют, что недавно было возбуждено уголовное дело по аналогичному случаю, произошедшему в районе ул. Свободы. Потерпевшая получила травму головы из-за схода наледи с крыши.