В Самарской области за взятку задержан декан крупнейшего вуза

За взятку в 40 тыс. руб. задержан декан одного из университетов Самарской области.

По данным оперативников, в марте текущего года, мужчина, находясь в своем служебном кабинете, получил 40 тыс. руб. от 19-летнего самарца за составление свидетельства о прохождении обучения по программе подготовки водителей транспортных средств категории "В" и "С", а также включении слушателя в предоставляемые ГИБДД сведения, без фактического обучения последнего.

В настоящее время по материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).