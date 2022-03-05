В Исаклинском районе пассажир забыл в такси полкилограмма марихуаны

В с. Исаклы для проверки документов сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль областной таксомоторной компании. Полицейские заметили, что водитель часто оглядывается на заднее сиденье, где на полу лежал большой пакет, в связи с чем было принято решение о досмотре мужчины и транспортного средства. Мужчина сразу заявил полицейским, что пакет в его машине принадлежит пассажиру, которого он недавно подвозил.
В присутствии понятых сотрудники ГИБДД с коврика заднего сиденья иномарки изъяли пакет, наполненный частями растений, внешне похожими на коноплю, а так же пластиковую бутылку с веществом темного цвета.
Изъятый пакет был отправлен на экспертизу, которая показала, что части растений являются наркотическим средством марихуана, общим весом более 500 грамм, а жидкость — гашишное масло, весом более 25 грамм.
Была установлена личность пассажира — 26-летний местный житель, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ.
В ходе работы с задержанным эксперт сделал смывы с рук задержанного и срезы с его ногтевых пластин. Специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области подтвердили идентичность обнаруженных на смывах веществ с марихуаной, изъятой в салоне такси.
Как пояснил мужчина, он обнаружил наркосодержащие растения в поле на территории соседнего поселения и собрал их для дальнейшего личного употребления без цели сбыта.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотических средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение