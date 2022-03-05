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Преступления Происшествия

В Исаклинском районе пассажир забыл в такси полкилограмма марихуаны

ИСАКЛЫ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Исаклы для проверки документов сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль областной таксомоторной компании. Полицейские заметили, что водитель часто оглядывается на заднее сиденье, где на полу лежал большой пакет, в связи с чем было принято решение о досмотре мужчины и транспортного средства. Мужчина сразу заявил полицейским, что пакет в его машине принадлежит пассажиру, которого он недавно подвозил.

В присутствии понятых сотрудники ГИБДД с коврика заднего сиденья иномарки изъяли пакет, наполненный частями растений, внешне похожими на коноплю, а так же пластиковую бутылку с веществом темного цвета.

Изъятый пакет был отправлен на экспертизу, которая показала, что части растений являются наркотическим средством марихуана, общим весом более 500 грамм, а жидкость — гашишное масло, весом более 25 грамм.

Была установлена личность пассажира — 26-летний местный житель, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ.

В ходе работы с задержанным эксперт сделал смывы с рук задержанного и срезы с его ногтевых пластин. Специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области подтвердили идентичность обнаруженных на смывах веществ с марихуаной, изъятой в салоне такси.

Как пояснил мужчина, он обнаружил наркосодержащие растения в поле на территории соседнего поселения и собрал их для дальнейшего личного употребления без цели сбыта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотических средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Гид потребителя

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