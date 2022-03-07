Тольяттинец устроил кровавую расправу над отцом и сестрами

В Тольятти задержали 30-летнего мужчину, по подозрению в убийстве и покушении на убийство, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, ночью 6 марта пьяный тольяттинец пришел домой в квартиру на Южном шоссе и поссорился со старшей сестрой. Он ударил ее несколько раз ножом в грудь, а потом напал на вошедшего в комнату отца. Выходя из квартиры, мужчина встретил на лестничной клетке младшую из сестер, нанес ей около 20 ударов ножом и ушел. Женщина скончалась на месте.

Подозреваемый задержан.