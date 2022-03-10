В Тольятти женщину с двумя детьми разыскивают за кражу сумки

Тольяттинские полицейские разыскивают подозреваемую в краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Около 17:10 7 марта в магазине на Автозаводском шоссе, 6 злоумышленница похитила клатч, в котором были документы, мобильник и банковская карта. При этом подозреваемая была двумя малолетними детьми, один из которых находился в серо-белой коляске.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").
Приметы подозреваемой: на вид 30 — 35 лет, рост 170 см, азиатская внешность, среднего телосложения, темные волосы, была одета в зеленую куртку ниже колен, черные штаны и ботинки.
Очевидцев кражи, а также всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(8482)93-48-62, 8(8482) 93-48-80, 89272690656, 112.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение