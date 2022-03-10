В Тольятти женщину с двумя детьми разыскивают за кражу сумки

Тольяттинские полицейские разыскивают подозреваемую в краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Около 17:10 7 марта в магазине на Автозаводском шоссе, 6 злоумышленница похитила клатч, в котором были документы, мобильник и банковская карта. При этом подозреваемая была двумя малолетними детьми, один из которых находился в серо-белой коляске.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы подозреваемой: на вид 30 — 35 лет, рост 170 см, азиатская внешность, среднего телосложения, темные волосы, была одета в зеленую куртку ниже колен, черные штаны и ботинки.

Очевидцев кражи, а также всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(8482)93-48-62, 8(8482) 93-48-80, 89272690656, 112.