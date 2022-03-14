Фальшивой купюрой расплатился безработный самарец за доставку еды

В Самаре безработного местного жителя задержали по подозрению в сбыте поддельных денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

10 марта к правоохранителям обратился представитель ресторана быстрого питания. При пересчете выручки он обнаружил поддельную купюру номиналом 5 тыс. рублей.

Полицейские предположили, что к преступлению может быть причастен 28-летний самарец. Он признал вину и рассказал, что заказал купюру через Интернет и долго хранил ее в кошельке, а теперь решил избавиться от фальшивки. Для этого вечером 8 марта мужчина заказал доставку еды, отдал поддельную купюру курьеру и получил сдачу 4300 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Хранение или сбыт поддельных денег").