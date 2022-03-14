Фальшивой купюрой расплатился безработный самарец за доставку еды

В Самаре безработного местного жителя задержали по подозрению в сбыте поддельных денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
10 марта к правоохранителям обратился представитель ресторана быстрого питания. При пересчете выручки он обнаружил поддельную купюру номиналом 5 тыс. рублей.
Полицейские предположили, что к преступлению может быть причастен 28-летний самарец. Он признал вину и рассказал, что заказал купюру через Интернет и долго хранил ее в кошельке, а теперь решил избавиться от фальшивки. Для этого вечером 8 марта мужчина заказал доставку еды, отдал поддельную купюру курьеру и получил сдачу 4300 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Хранение или сбыт поддельных денег").
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение