Тольяттинца обвиняют в изнасилованиях сына и детей знакомых

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела 56-летнего местного жителя, обвиняемого в неисполнении родительских обязанностей и растлении ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с марта 2017 г. по февраль 2021 г. мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своего несовершеннолетнего сына и детей знакомых. Пользуясь дружескими отношениями с родителями потерпевших, он под различными предлогами привозил их к себе домой и совершал преступления. В уголовном деле более 70 эпизодов.

Экспертиза показала, что в силу возраста жертвы не могли оказать сопротивление и в полной мере понимать значение и характер действий злоумышленника. К правоохранителям обратилась мать одной из девочек, обнаружившая в телефоне дочери переписку интимного характера.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.