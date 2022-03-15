Тольяттинца обвиняют в изнасилованиях сына и детей знакомых

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела 56-летнего местного жителя, обвиняемого в неисполнении родительских обязанностей и растлении ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с марта 2017 г. по февраль 2021 г. мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своего несовершеннолетнего сына и детей знакомых. Пользуясь дружескими отношениями с родителями потерпевших, он под различными предлогами привозил их к себе домой и совершал преступления. В уголовном деле более 70 эпизодов.
Экспертиза показала, что в силу возраста жертвы не могли оказать сопротивление и в полной мере понимать значение и характер действий злоумышленника. К правоохранителям обратилась мать одной из девочек, обнаружившая в телефоне дочери переписку интимного характера.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение