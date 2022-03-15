Самарчанка попалась таможенникам с сильнодействующими таблетками для похудения

Сотрудники Самарской таможни обнаружили посылку с сильнодействующим веществом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Местную жительницу задержали при получении посылки из Казахстана. В коробке были капсулы для похудения "Спирулина", которые содержали 143 г сильнодействующего вещества сибутрамин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ"). Товар изъяли.