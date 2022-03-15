"Гиппократ" уличили в сокрытии 45 млн руб. от налоговой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту уклонения ООО "Гиппократ" от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области