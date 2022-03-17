Самарчанку подозревают в попытке подкупить сотрудника ФСИН

Жительница Самары стала фигуранткой уголовного дела по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере"). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 10 марта 2022 г. подозреваемая передала сотруднику исправительной колонии 500 тыс. рублей. Деньги предназначались за то, чтобы ее супруга не привлекли к ответственности за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Сотрудник ФСИН отказался от взятки.