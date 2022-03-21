В Самарской области нашли нарколабораторию по производству метадона

В Красноярском районе Самарской области полицейские обнаружили нарколабораторию в частном доме. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В частном доме безработного 36-летнего местного жителя правоохранители нашли и изъяли около 3,5 кг метадона и оборудование для его производства.

Подозреваемый рассказал, что сам изготавливал наркотик и планировал сбывать его через интернет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков"). Задержанного отправили под стражу.