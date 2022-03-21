В Самарской области нашли нарколабораторию по производству метадона

В Красноярском районе Самарской области полицейские обнаружили нарколабораторию в частном доме. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В частном доме безработного 36-летнего местного жителя правоохранители нашли и изъяли около 3,5 кг метадона и оборудование для его производства.
Подозреваемый рассказал, что сам изготавливал наркотик и планировал сбывать его через интернет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков"). Задержанного отправили под стражу.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост