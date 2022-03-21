Сотрудника самарской цветочной фирмы заподозрили в присвоении 850 тыс. рублей

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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего продавца цветов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области