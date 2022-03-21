В Самарской области 20 лет расследовали убийство участника ОПГ

В Самарской области закончили расследовать убийство, совершенное 20 лет назад. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В январе 2002 г. во дворе дома на ул. Советской в Отрадном обнаружили тело молодого человека с огнестрельным ранением.

Долго преступление оставалось нераскрытым. Следователи нашли свидетелей. Они рассказали, что пояснили погибший был членом преступной группировки и его смерть может быть связана с переделом сфер влияния над коммерческими структурами.

По версии следствия, в день убийства возле дома жертвы заметили пожилую женщину. Скорость ее передвижения, особенности походки и параметры фигуры не соответствовали предполагаемому возрасту и полу. В итоге следователи выяснили, что старушкой прикидывался участник противоборствующей ОПГ, который и застрелил самарца.

Кроме того, выяснилось, что ранее обвиняемый сам получал угрозы от потерпевшего и даже инсценировал получение ножевого ранения. Именно эти угрозы и стали мотивом для убийства.

Свидетели долго боялись сообщать следователям детали увиденного, так боялись за свои жизни. Однако позже предполагаемый убийца погиб в ДТП, и они помогли восстановить картину преступления.