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Преступления Происшествия

В Самарской области 20 лет расследовали убийство участника ОПГ

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области закончили расследовать убийство, совершенное 20 лет назад. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

В январе 2002 г. во дворе дома на ул. Советской в Отрадном обнаружили тело молодого человека с огнестрельным ранением.

Долго преступление оставалось нераскрытым. Следователи нашли свидетелей. Они рассказали, что пояснили погибший был членом преступной группировки и его смерть может быть связана с переделом сфер влияния над коммерческими структурами.

По версии следствия, в день убийства возле дома жертвы заметили пожилую женщину. Скорость ее передвижения, особенности походки и параметры фигуры не соответствовали предполагаемому возрасту и полу. В итоге следователи выяснили, что старушкой прикидывался участник противоборствующей ОПГ, который и застрелил самарца.

Кроме того, выяснилось, что ранее обвиняемый сам получал угрозы от потерпевшего и даже инсценировал получение ножевого ранения. Именно эти угрозы и стали мотивом для убийства.

Свидетели долго боялись сообщать следователям детали увиденного, так боялись за свои жизни. Однако позже предполагаемый убийца погиб в ДТП, и они помогли восстановить картину преступления.

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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