Безработного самарца подозревают в "продаже" водительских прав

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В Самаре задержали безработного 32-летнего мужчину, подозреваемого в посредничестве в передаче взятки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области