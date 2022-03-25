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Две самарчанки катались по городу на машине и разбрасывали наркотики Безработного самарца подозревают в "продаже" водительских прав Самарец потерял 20 тыс. руб., пытаясь купить колеса в Интернете Патологоанатома из Самары подозревают в получении взяток от ритуальщиков В Самарской области рабочий получил тяжкие травмы в зернохранилище

Преступления Происшествия

Две самарчанки катались по городу на машине и разбрасывали наркотики

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали двух женщин 37 и 40 лет с крупной партией "синтетики". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Местный житель сообщил полицейским, что во дворах на ул. Севастопольской ездит Volkswagen Polo, а из окна машины разбрасывают в снег тяжелые сверки.

Полицейские обнаружили автомобиль припаркованным во дворе, внутри были две женщины. Их задержали. У подозреваемых изъяли слепки цемента и сверток 286 г наркотика. По версии правоохранителей, самарчанки приобрели запрещенное вещество в интернете, чтобы сбывать его через тайники в Самаре.

Возбуждено уголовное дело, женщин отправили под стражу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

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