Две самарчанки катались по городу на машине и разбрасывали наркотики

В Самаре задержали двух женщин 37 и 40 лет с крупной партией "синтетики". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Местный житель сообщил полицейским, что во дворах на ул. Севастопольской ездит Volkswagen Polo, а из окна машины разбрасывают в снег тяжелые сверки.
Полицейские обнаружили автомобиль припаркованным во дворе, внутри были две женщины. Их задержали. У подозреваемых изъяли слепки цемента и сверток 286 г наркотика. По версии правоохранителей, самарчанки приобрели запрещенное вещество в интернете, чтобы сбывать его через тайники в Самаре.
Возбуждено уголовное дело, женщин отправили под стражу.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост