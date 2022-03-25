Две самарчанки катались по городу на машине и разбрасывали наркотики

В Самаре задержали двух женщин 37 и 40 лет с крупной партией "синтетики". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Местный житель сообщил полицейским, что во дворах на ул. Севастопольской ездит Volkswagen Polo, а из окна машины разбрасывают в снег тяжелые сверки.

Полицейские обнаружили автомобиль припаркованным во дворе, внутри были две женщины. Их задержали. У подозреваемых изъяли слепки цемента и сверток 286 г наркотика. По версии правоохранителей, самарчанки приобрели запрещенное вещество в интернете, чтобы сбывать его через тайники в Самаре.

Возбуждено уголовное дело, женщин отправили под стражу.