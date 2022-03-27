На жителя Самарской области возбудили шесть уголовных дел за сбыт героина

В Похвистневском районе Самарской области задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте героина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, неоднократно судимый мужчина делал "закладки" с наркотиком. Из тайников правоохранители изъяли 3,4 г героина.
В отношении мужчины возбудили шесть уголовных дел по ч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ ("Сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах"). Подозреваемого заключили под стражу.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост