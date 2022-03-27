На жителя Самарской области возбудили шесть уголовных дел за сбыт героина

В Похвистневском районе Самарской области задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте героина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, неоднократно судимый мужчина делал "закладки" с наркотиком. Из тайников правоохранители изъяли 3,4 г героина.

В отношении мужчины возбудили шесть уголовных дел по ч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ ("Сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах"). Подозреваемого заключили под стражу.