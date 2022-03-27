В Тольятти разыскивают двоих мужчин, обокравших магазин

В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемых в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
21 марта неизвестные вскрыли дверь магазина на ул. Баныкина и похитили из кассы свыше 7 тыс. рублей.
Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, на которые попали злоумышленники. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").
Приметы первого подозреваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, был одет в шапку с белым узором, светлую куртку, черные кроссовки с белой подошвой и белые перчатки.
Приметы второго подозреваемого: на вид 30-40 лет, рост 175-178 см, полного телосложения, был одет в темную одежду.
Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-63-12, 93-48-52, 8(920)1114053 или 112.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост