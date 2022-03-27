В Тольятти разыскивают двоих мужчин, обокравших магазин

В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемых в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

21 марта неизвестные вскрыли дверь магазина на ул. Баныкина и похитили из кассы свыше 7 тыс. рублей.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, на которые попали злоумышленники. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы первого подозреваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, был одет в шапку с белым узором, светлую куртку, черные кроссовки с белой подошвой и белые перчатки.

Приметы второго подозреваемого: на вид 30-40 лет, рост 175-178 см, полного телосложения, был одет в темную одежду.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-63-12, 93-48-52, 8(920)1114053 или 112.