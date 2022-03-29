За год в Самарской области возбудили девять уголовных дел из-за поддельных сертификатов о вакцинации

В Самарской области с 31 марта 2021 г. возбудили девять уголовных дел из-за подделки сертификатов о вакцинации и QR-кодов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Кроме того, правоохранители проверили 127 594 человека, находившихся на изоляции и 37 334 проживающих с ними.
За год полицейские выявили 6140 не соблюдавших режим самоизоляции и 60 190 нарушений этого режима. Четыре уголовных дела возбудили по фактам мошенничеств с поставками медицинских изделий.
Поводом для еще одного уголовного дела стала взятка за фиктивно пройденную вакцинацию.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост