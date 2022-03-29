За год в Самарской области возбудили девять уголовных дел из-за поддельных сертификатов о вакцинации

В Самарской области с 31 марта 2021 г. возбудили девять уголовных дел из-за подделки сертификатов о вакцинации и QR-кодов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Кроме того, правоохранители проверили 127 594 человека, находившихся на изоляции и 37 334 проживающих с ними.

За год полицейские выявили 6140 не соблюдавших режим самоизоляции и 60 190 нарушений этого режима. Четыре уголовных дела возбудили по фактам мошенничеств с поставками медицинских изделий.

Поводом для еще одного уголовного дела стала взятка за фиктивно пройденную вакцинацию.