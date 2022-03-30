В Самаре будут судить похитителей девушки, издевавшихся над ней ради вымогательства

В Самаре отправили в суд уголовное дело четырех человек, обвиняемых в похищении, разбое, вымогательстве, изнасиловании, нарушении неприкосновенности частной жизни, а также изготовлении порнографии. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в мае 2021 г. один из обвиняемых решил совершить разбой. Жертвой должна была стать незнакомая жительница пос. Береза. Молодой человек предложил поучаствовать в преступлении двоим знакомым.
В итоге злоумышленники напали женщину на улице, затолкали ее в машину знакомого и отвезли в лесной массив. Похитители угрожали жертве и требовали отдать им дорогой смартфон и 50 тыс. рублей. Однако у нее не было денег и мобильника. Злоумышленников это не устроило, они забрали у потерпевшей находившиеся при ней телефон и деньги. После этого двое мужчин совершили в отношении девушки насильственные действия сексуального характера, третий обвиняемый снимал происходящее на видео. Этой записью он планировал шантажировать женщину, чтобы получить от нее деньги.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост