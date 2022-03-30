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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить похитителей девушки, издевавшихся над ней ради вымогательства

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили в суд уголовное дело четырех человек, обвиняемых в похищении, разбое, вымогательстве, изнасиловании, нарушении неприкосновенности частной жизни, а также изготовлении порнографии. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в мае 2021 г. один из обвиняемых решил совершить разбой. Жертвой должна была стать незнакомая жительница пос. Береза. Молодой человек предложил поучаствовать в преступлении двоим знакомым.

В итоге злоумышленники напали женщину на улице, затолкали ее в машину знакомого и отвезли в лесной массив. Похитители угрожали жертве и требовали отдать им дорогой смартфон и 50 тыс. рублей. Однако у нее не было денег и мобильника. Злоумышленников это не устроило, они забрали у потерпевшей находившиеся при ней телефон и деньги. После этого двое мужчин совершили в отношении девушки насильственные действия сексуального характера, третий обвиняемый снимал происходящее на видео. Этой записью он планировал шантажировать женщину, чтобы получить от нее деньги.

Гид потребителя

Последние комментарии

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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