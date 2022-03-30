Самарец оставил вою "семерку" под Южным мостом, но ее сдали на металлолом

В Самаре полицейские раскрыли кражу сломанного автомобиля, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

У 18-летнего местного жителя украли ВАЗ-2107. В декабре 2021 г. из-за поломки оставил машину на неохраняемой парковке под Южным мостом. Незадолго до пропажи транспорта владелец обнаружил, что в салоне нет руля, передней панели, магнитолы и правой фары. При этом он не стал обращаться в полицию, а когда снова приехал проверить автомобиль, его уже украли.

Полицейские нашли "семерку" в пункте приема металла на ул. Промышленности. По подозрению в краже задержали ранее судимого за кражу 22-летнего самарца. Он не отрицал вину и рассказал, что увидел бесхозную машину и решил сдать ее на металлолом. За чужой автомобиль он выручил 14,5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). ВАЗ-2107 вернули владельцу.