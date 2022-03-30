Самарец оставил вою "семерку" под Южным мостом, но ее сдали на металлолом

В Самаре полицейские раскрыли кражу сломанного автомобиля, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
У 18-летнего местного жителя украли ВАЗ-2107. В декабре 2021 г. из-за поломки оставил машину на неохраняемой парковке под Южным мостом. Незадолго до пропажи транспорта владелец обнаружил, что в салоне нет руля, передней панели, магнитолы и правой фары. При этом он не стал обращаться в полицию, а когда снова приехал проверить автомобиль, его уже украли.
Полицейские нашли "семерку" в пункте приема металла на ул. Промышленности. По подозрению в краже задержали ранее судимого за кражу 22-летнего самарца. Он не отрицал вину и рассказал, что увидел бесхозную машину и решил сдать ее на металлолом. За чужой автомобиль он выручил 14,5 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). ВАЗ-2107 вернули владельцу.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост