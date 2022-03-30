В Самарской области задержали "продавца" водительских прав

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области