В Самарской области задержали "продавца" водительских прав

В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, мужчина в с. Красный Яр получил 70 тыс. руб., которые должен был передать сотрудникам ГИБДД. Вознаграждение предназначалось за выдачу водительского удостоверения категории "В" без экзамена. Подозреваемого задержали после получения денег.
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Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост