Полицейские задержали пассажира поезда из-за подозрительного перстня

В Сызрани транспортные полицейские задержали 38-летнего иностранца с наркотиками. Об этом сообщает Сызранский ЛО МВД России на транспорте.

В поезде Москва - Челябинск сотрудники ППС посчитали подозрительным поведение пассажира, который, увидев их, надел на палец массивный перстень. При досмотре в украшении нашли около 1 г гашиша. По словам задержанного, наркотик он приобрел в Москве для себя.

Сызранский городской суда назначил иностранцу двое суток административного ареста, после чего мужчину выдворят из страны.