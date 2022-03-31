В Самаре задержали двух "закладчиков" с 1200 свертками героина

Самарские полицейские задержали двоих 30-летних мужчин с крупной партией героина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Одного из подозреваемых остановили у дома на ул. Ново-Садовой, у него изъяли 100 свертков с героином. Второго мужчину нашли в подъезде на ул. Митерева. В квартирах, которые арендовали задержанные, нашли еще около 1100 аналогичных свертков. Всего правоохранители изъяли более 3,5 кг героина.

Возбуждены четыре уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах"). Мужчин отправили под стражу.