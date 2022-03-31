В Самаре задержали двух "закладчиков" с 1200 свертками героина

Самарские полицейские задержали двоих 30-летних мужчин с крупной партией героина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Одного из подозреваемых остановили у дома на ул. Ново-Садовой, у него изъяли 100 свертков с героином. Второго мужчину нашли в подъезде на ул. Митерева. В квартирах, которые арендовали задержанные, нашли еще около 1100 аналогичных свертков. Всего правоохранители изъяли более 3,5 кг героина.
Возбуждены четыре уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах"). Мужчин отправили под стражу.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост