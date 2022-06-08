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Преступления Происшествия

Более 160 граммов спайса привели жительницу Чапаевска на скамью подсудимых

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершено расследование уголовного дела 65-летней жительницы Чапаевска, обвиняемой в покушении на незаконный оборот наркотиков (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

По данным ведомства, ныне обвиняемая жительница Чапаевска была активной участницей организованной преступной группировки и незаконно приобрела наркотик для дальнейшего сбыта.

Во время обыска у нее дома нашли 167,12 г "спайса". Было возбуждено уголовное дело.

Сейчас расследование завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

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