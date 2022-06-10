С начала года цены в Самарской области выросли на 12%

Индекс потребительских цен по Самарской области в мае 2022 г. по сравнению с апрелем составил 100,3%, сообщает Самарастат.

По сравнению с декабрем 2021 г. цены выросли на 11,97%.

При этом по итогам пяти первых месяцев 2021 г. цены выросли на 3,83%.