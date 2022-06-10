В Самарской области заведующего складом заподозрили в растрате зерна

Житель Шенталинского района Самарской области стал фигурантов уголовного дела о растрате. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, 44-летний мужчина заведовал складом и присваивал зерно. Сначала он забрал со склада 3000 кг ячменя, а позже еще 800 кг пшеницы. Ущерб составил 76 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне