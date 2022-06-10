В Самарской области заведующего складом заподозрили в растрате зерна

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Житель Шенталинского района Самарской области стал фигурантов уголовного дела о растрате. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области