16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре сотрудника госучреждения заподозрили в злоупотреблении при закупке оборудования По факту незаконного вывоза грунта из Рождествено возбудили уголовное дело В СК не установили причастность полицейского к смерти женщины в ДТП Подростки избили водителя трамвая в Самаре Тольяттинец отправится в колонию за кражу системы видеонаблюдения из МКД

Преступления Происшествия

Около Сызрани задержали рыбака-браконьера

СЫЗРАНЬ. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 91
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В речном порту Сызрани полицейские задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу в Волге. Об этом сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

В километре от с. Якобьевка Приволжского района 52-летний житель Октябрьска поставил сеть на месте нереста и ловил рыбу и раков. Ущерб составил около 65 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "б", "в" ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Кручинов 12 мая 2022 06:04 ФСБ задержала главу Госинспекции строительного надзора Самарской области

М-да 🤦‍♂️

Michail Kuchurin 19 апреля 2022 18:06 Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

Александр Товбин 12 апреля 2022 17:55 Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3