Около Сызрани задержали рыбака-браконьера

В речном порту Сызрани полицейские задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу в Волге. Об этом сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.
В километре от с. Якобьевка Приволжского района 52-летний житель Октябрьска поставил сеть на месте нереста и ловил рыбу и раков. Ущерб составил около 65 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. "б", "в" ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне