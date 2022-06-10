Около Сызрани задержали рыбака-браконьера

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В речном порту Сызрани полицейские задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу в Волге. Об этом сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте