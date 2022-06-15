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Преступления Происшествия

У неудавшегося закладчика из Самарской области изъяли гашиш

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном Самарской области полицейские задержали 33-летнего местного жителя с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Мужчину остановили на улице, когда он, по версии следствия, пытался сделать "закладку" с наркотиком. При досмотре у него изъяли маленькие свертки с 8 г гашиша. Дома у подозреваемого нашли еще 15 г вещества. Позже обнаружился тайник с еще одним свертком. Всего полицейские изъяли 25 г гашиша.

Мужчина, ранее судимый за убийство и нападение на представителя власти, рассказал, что планировал сбывать наркотик.

Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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