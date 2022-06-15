У неудавшегося закладчика из Самарской области изъяли гашиш

В Отрадном Самарской области полицейские задержали 33-летнего местного жителя с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчину остановили на улице, когда он, по версии следствия, пытался сделать "закладку" с наркотиком. При досмотре у него изъяли маленькие свертки с 8 г гашиша. Дома у подозреваемого нашли еще 15 г вещества. Позже обнаружился тайник с еще одним свертком. Всего полицейские изъяли 25 г гашиша.
Мужчина, ранее судимый за убийство и нападение на представителя власти, рассказал, что планировал сбывать наркотик.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне