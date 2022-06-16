В Самаре задержали наркокурьеров с координатами 200 "закладок"

В Самаре полицейские задержали двоих подозреваемых в перевозке и сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Инспекторы ДПС остановили Lada Granta. У 29-летнего пассажира в куртке нашли сверток с наркотиком, в, а телефоне 31-летнего водителя — координаты 200 тайников в Оренбургской и Самарской областях. Еще два свертка обнаружились в салоне машины — под чехлом заднего сидения.

Всего правоохранители изъяли более 500 г производного метилэфедрона, 134 г марихуаны и таблетку с амфетамином. В 35 тайниках в Оренбургской области обнаружили больше 25 г "синтетики".

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные перевозка и сбыт наркотиков"). Подозреваемых отправили под стражу.