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Преступления Происшествия

В Самаре задержали наркокурьеров с координатами 200 "закладок"

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские задержали двоих подозреваемых в перевозке и сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Инспекторы ДПС остановили Lada Granta. У 29-летнего пассажира в куртке нашли сверток с наркотиком, в, а телефоне 31-летнего водителя — координаты 200 тайников в Оренбургской и Самарской областях. Еще два свертка обнаружились в салоне машины — под чехлом заднего сидения.

Всего правоохранители изъяли более 500 г производного метилэфедрона, 134 г марихуаны и таблетку с амфетамином. В 35 тайниках в Оренбургской области обнаружили больше 25 г "синтетики".

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные перевозка и сбыт наркотиков"). Подозреваемых отправили под стражу.

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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