Полицейские "накрыли" игорный клуб в Самаре

В Самаре полицейские обнаружили игорный клуб на ул. Верхне-Карьерной. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители задержали предполагаемого организатора азартных игр — 32-летнего безработного мужчину. В заведении изъяли более 30 единиц компьютерного оборудования.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне