Двух сельских жителей задержали с героином в Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области задержали двух ранее судимых местных жителей с наркотиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

У мужчин 42 и 41 года из Суходола изъяли по три свертка с 10 г героина. Кроме того, освидетельствование показало, что подозреваемые были в наркотическом опьянении. Сами они пояснили, что купили наркотик через Интернет для себя.

Возбуждено уголовное дело.