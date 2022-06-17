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Преступления Происшествия

Двух сельских жителей задержали с героином в Самарской области

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сергиевском районе Самарской области задержали двух ранее судимых местных жителей с наркотиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

У мужчин 42 и 41 года из Суходола изъяли по три свертка с 10 г героина. Кроме того, освидетельствование показало, что подозреваемые были в наркотическом опьянении. Сами они пояснили, что купили наркотик через Интернет для себя.

Возбуждено уголовное дело.

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