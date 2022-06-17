Двух сельских жителей задержали с героином в Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области задержали двух ранее судимых местных жителей с наркотиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
У мужчин 42 и 41 года из Суходола изъяли по три свертка с 10 г героина. Кроме того, освидетельствование показало, что подозреваемые были в наркотическом опьянении. Сами они пояснили, что купили наркотик через Интернет для себя.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне