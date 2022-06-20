На самарских дачах нашли арсенал оружия

В Самаре возбудили уголовное дело из-за найденного арсенала оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В гараже одной из дач на территории садового товарищества на окраине города обнаружили автомат Калашникова с двумя оружейными магазинами, два глушителя, пистолет пулемет К6-92 и магазин к нему, два оптических прицела, деревянный приклад и свыше 630 патронов различного калибра.

В отношении владельца участка — 39-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Мужчину отправили под стражу.