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Преступления Происшествия

На самарских дачах нашли арсенал оружия

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за найденного арсенала оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В гараже одной из дач на территории садового товарищества на окраине города обнаружили автомат Калашникова с двумя оружейными магазинами, два глушителя, пистолет пулемет К6-92 и магазин к нему, два оптических прицела, деревянный приклад и свыше 630 патронов различного калибра.

В отношении владельца участка — 39-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Мужчину отправили под стражу.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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