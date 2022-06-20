На самарских дачах нашли арсенал оружия

В Самаре возбудили уголовное дело из-за найденного арсенала оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В гараже одной из дач на территории садового товарищества на окраине города обнаружили автомат Калашникова с двумя оружейными магазинами, два глушителя, пистолет пулемет К6-92 и магазин к нему, два оптических прицела, деревянный приклад и свыше 630 патронов различного калибра.
В отношении владельца участка — 39-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Мужчину отправили под стражу.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне