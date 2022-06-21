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Преступления Происшествия

Пьяный сельчанин из Самарской области угнал у родственника мотоцикл

КРАСНЫЙ ЯР. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Красноярского района обратился 32-летний житель с. Большая Раковка, который пояснил, что в ночь с 5 на 6 июня текущего года у него из сарая похищен мотоцикл. С учетом износа заявитель оценил причиненный ему материальный ущерб в 50 тыс. рублей.

Во время осмотра места происшествия и опроса заявителя полицейские установили, что транспортное средство хранилось с ключом зажигания в замке в надворной постройке, дверь которой не закрывалась. Потерпевший подозревал в хищении неоднократно ранее судимого за имущественные преступления родственника, который ранее пользовался мотоциклом.

Сотрудники уголовного розыска выехали по адресу проживания знакомой подозреваемого в соседнее село, где с разрешения хозяйки дома провели осмотр надворных построек и обнаружили похищенное имущество со следами повреждений. Женщина пояснила полицейским, что мужчина приехал на мотоцикле ночью, завел его в сарай, переоделся и ушел.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина не стал отрицать своей вины в противоправном деянии и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на мотоцикле родственника, а потом вернуть его, но по дороге из с. Большая Раковка в с. Русская Селитьба Самарской области упал с мотоцикла и решил не продолжать поездку.

Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". 

Мотоцикл возвращен законному владельцу.

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