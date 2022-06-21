К участию в региональном конкурсе компаний "Достояние губернии — 2022" приглашаются организации, работающие на территории Самарской области не менее 3 лет и представляющие различные отрасли рынка. Основные критерии оценки участников — открытость, представленность в регионе и за его пределами, применение инноваций в бизнесе и вклад в развитие родного края.

В 2022 году конкурс "Достояние губернии" проводится по 10 номинациям, в том числе по двум новым: "Креативная индустрия" и "Импортозамещение". Основные отраслевые номинации остались неизменными: "Промышленность"; "Предпринимательство. Малый и средний бизнес"; "Региональное предпринимательство"; "Наука и технологии будущего"; "Агропромышленный комплекс"; "Торговая марка в категории "Товары народного потребления"; "Туризм и индустрия гостеприимства"; "Бренд региона".

Победителей на основании представленных заявок определит независимый экспертный совет, состоящий из числа представителей администрации губернатора, комиссий региональной Общественной палаты и министерства экономического развития Самарской области, профильных ведомств и Торгово-промышленной палаты региона, Самарского областного вещательного агентства, в частности телеканала "Губерния" — одного из организаторов конкурса.

Итоги будут озвучены на церемонии награждения осенью 2022 года. Компании, занявшие 1 место, получат диплом и памятную статуэтку конкурса, которые дают право на использование статуса "ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ" в рекламно-информационных целях в течение 3 лет. Таким образом планируется привлечь внимание самарской общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, повысить инвестиционную привлекательность региона и интегрировать область в российскую экономику.

Конкурс компаний "Достояние губернии" проводится при поддержке правительства Самарской области с 2017 года. Организаторами проекта выступают Общественная палата Самарской области, Самарское областное вещательное агентство и телеканал "Губерния".

За 5 лет проведения конкурса 130 компаний получили дипломы финалистов, а 51 компании присвоено почетное звание "Достояние губернии".

Подробную информацию, положение о проведении конкурса, условия участия и форму заявки можно найти на сайте правительства samregion.ru, а также на сайтах организаторов sovainfo.ru, op63.ru.

Заявку на конкурс можно направить до 30 сентября 2022 года.

Организационный комитет конкурса находится по адресу: ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство", Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 106, e-mail: konkurs@sovainfo.ru. Телефон: (846) 226-65-66 (доб.166, 152).