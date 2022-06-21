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Экономика и бизнес

Стартовал прием заявок на ежегодный региональный конкурс компаний "Достояние губернии — 2022"

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К участию в региональном конкурсе компаний "Достояние губернии — 2022" приглашаются организации, работающие на территории Самарской области не менее 3 лет и представляющие различные отрасли рынка. Основные критерии оценки участников — открытость, представленность в регионе и за его пределами, применение инноваций в бизнесе и вклад в развитие родного края.

Фото: Виталий Шабинский

В 2022 году конкурс "Достояние губернии" проводится по 10 номинациям, в том числе по двум новым: "Креативная индустрия" и "Импортозамещение". Основные отраслевые номинации остались неизменными: "Промышленность"; "Предпринимательство. Малый и средний бизнес"; "Региональное предпринимательство"; "Наука и технологии будущего"; "Агропромышленный комплекс"; "Торговая марка в категории "Товары народного потребления"; "Туризм и индустрия гостеприимства"; "Бренд региона".

Победителей на основании представленных заявок определит независимый экспертный совет, состоящий из числа представителей администрации губернатора, комиссий региональной Общественной палаты и министерства экономического развития Самарской области, профильных ведомств и Торгово-промышленной палаты региона, Самарского областного вещательного агентства, в частности телеканала "Губерния" — одного из организаторов конкурса.

Итоги будут озвучены на церемонии награждения осенью 2022 года. Компании, занявшие 1 место, получат диплом и памятную статуэтку конкурса, которые дают право на использование статуса "ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ" в рекламно-информационных целях в течение 3 лет. Таким образом планируется привлечь внимание самарской общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, повысить инвестиционную привлекательность региона и интегрировать область в российскую экономику.

Конкурс компаний "Достояние губернии" проводится при поддержке правительства Самарской области с 2017 года. Организаторами проекта выступают Общественная палата Самарской области, Самарское областное вещательное агентство и телеканал "Губерния".

За 5 лет проведения конкурса 130 компаний получили дипломы финалистов, а 51 компании присвоено почетное звание "Достояние губернии".

Подробную информацию, положение о проведении конкурса, условия участия и форму заявки можно найти на сайте правительства samregion.ru, а также на сайтах организаторов sovainfo.ru, op63.ru.

Заявку на конкурс можно направить до 30 сентября 2022 года.

Организационный комитет конкурса находится по адресу: ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство", Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 106, e-mail: konkurs@sovainfo.ru. Телефон: (846) 226-65-66 (доб.166, 152).

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Последние комментарии

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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