К участию в региональном конкурсе компаний "Достояние губернии — 2022" приглашаются организации, работающие на территории Самарской области не менее 3 лет и представляющие различные отрасли рынка. Основные критерии оценки участников — открытость, представленность в регионе и за его пределами, применение инноваций в бизнесе и вклад в развитие родного края.
В 2022 году конкурс "Достояние губернии" проводится по 10 номинациям, в том числе по двум новым: "Креативная индустрия" и "Импортозамещение". Основные отраслевые номинации остались неизменными: "Промышленность"; "Предпринимательство. Малый и средний бизнес"; "Региональное предпринимательство"; "Наука и технологии будущего"; "Агропромышленный комплекс"; "Торговая марка в категории "Товары народного потребления"; "Туризм и индустрия гостеприимства"; "Бренд региона".
Победителей на основании представленных заявок определит независимый экспертный совет, состоящий из числа представителей администрации губернатора, комиссий региональной Общественной палаты и министерства экономического развития Самарской области, профильных ведомств и Торгово-промышленной палаты региона, Самарского областного вещательного агентства, в частности телеканала "Губерния" — одного из организаторов конкурса.
Итоги будут озвучены на церемонии награждения осенью 2022 года. Компании, занявшие 1 место, получат диплом и памятную статуэтку конкурса, которые дают право на использование статуса "ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ" в рекламно-информационных целях в течение 3 лет. Таким образом планируется привлечь внимание самарской общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, повысить инвестиционную привлекательность региона и интегрировать область в российскую экономику.
Конкурс компаний "Достояние губернии" проводится при поддержке правительства Самарской области с 2017 года. Организаторами проекта выступают Общественная палата Самарской области, Самарское областное вещательное агентство и телеканал "Губерния".
За 5 лет проведения конкурса 130 компаний получили дипломы финалистов, а 51 компании присвоено почетное звание "Достояние губернии".
Подробную информацию, положение о проведении конкурса, условия участия и форму заявки можно найти на сайте правительства samregion.ru, а также на сайтах организаторов sovainfo.ru, op63.ru.
Заявку на конкурс можно направить до 30 сентября 2022 года.
Организационный комитет конкурса находится по адресу: ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство", Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 106, e-mail: konkurs@sovainfo.ru. Телефон: (846) 226-65-66 (доб.166, 152).
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!