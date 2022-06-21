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Преступления Происшествия

Двоих рыбаков-браконьеров задержали в Самарской области

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержали двоих рыбаков-нарушителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызранском районе 33-летний мужчина сетью ловил лещей на реке Уса в 400 м от с. Усинское. Ущерб от его действий составил 10 тыс. рублей.

Другого нарушителя поймали в Шигонском районе. 22-летний житель с. Тайдаково ловил на Волге карася с помощью металлической остроги. Ущерб составил 4 тыс. рублей.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").

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