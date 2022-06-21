Двоих рыбаков-браконьеров задержали в Самарской области

В Самарской области задержали двоих рыбаков-нарушителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В Сызранском районе 33-летний мужчина сетью ловил лещей на реке Уса в 400 м от с. Усинское. Ущерб от его действий составил 10 тыс. рублей.
Другого нарушителя поймали в Шигонском районе. 22-летний житель с. Тайдаково ловил на Волге карася с помощью металлической остроги. Ущерб составил 4 тыс. рублей.
В отношении мужчин возбудили уголовные дела по ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне