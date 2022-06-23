16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области начинается суд над подростком, провозившим 2 кг наркотиков Отец и сын из Самарской области устроили стрельбу около сельского кафе Экс-директора самарской детской школы искусств заподозрили в мошенничествах Разбойник-дегенерат попал на камеры и сдал украденный телефон по своему паспорту В Самаре 82-летняя пенсионерка лишилась 700 тыс. руб., поверив "внучке, попавшей в ДТП"

Преступления Происшествия

В Самарской области начинается суд над подростком, провозившим 2 кг наркотиков

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В суде Жигулевска начинается процесс над 17-летним предполагаемым драгдилером. Молодого человека задержала ФСБ с 2 кг синтетического наркотика альфа-PVP.

По данным Следственного комитета, юноша приобрел партию наркотика в феврале. Инструкции поступали ему от куратора в мессенджере. Предполагается, что несовершеннолетний бизнесмен закупал такой товар не в первый раз.

"Молодой человек забирал наркотики в Москве. Оттуда ехал на BlaBlaCar. Остановили машину с ним в Зеленовке. При себе у него был рюкзак с наркотическим веществом", - рассказал также один из источников в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, молодой человек сначала жил в Чапаевске. Воспитывала его одна мать - она работала вахтовым методом в Москве. В итоге "вахту" в столице себе нашел и подросток. Он даже снял себе квартиру на ул. Стара-Загора в Самаре. Также, по оперативным данным, сбывать крупные партии наркотика молодой человек мог оптовым клиентам.

Уголовное дело в отношении драгдилера возбудили по ч. 5 ст. 228.1 ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Подозреваемого отправили под арест, теперь ему грозит реальное лишение свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Кручинов 12 мая 2022 06:04 ФСБ задержала главу Госинспекции строительного надзора Самарской области

М-да 🤦‍♂️

Michail Kuchurin 19 апреля 2022 18:06 Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

Александр Товбин 12 апреля 2022 17:55 Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3