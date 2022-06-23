В Самарской области начинается суд над подростком, провозившим 2 кг наркотиков

В суде Жигулевска начинается процесс над 17-летним предполагаемым драгдилером. Молодого человека задержала ФСБ с 2 кг синтетического наркотика альфа-PVP.

По данным Следственного комитета, юноша приобрел партию наркотика в феврале. Инструкции поступали ему от куратора в мессенджере. Предполагается, что несовершеннолетний бизнесмен закупал такой товар не в первый раз.

"Молодой человек забирал наркотики в Москве. Оттуда ехал на BlaBlaCar. Остановили машину с ним в Зеленовке. При себе у него был рюкзак с наркотическим веществом", - рассказал также один из источников в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, молодой человек сначала жил в Чапаевске. Воспитывала его одна мать - она работала вахтовым методом в Москве. В итоге "вахту" в столице себе нашел и подросток. Он даже снял себе квартиру на ул. Стара-Загора в Самаре. Также, по оперативным данным, сбывать крупные партии наркотика молодой человек мог оптовым клиентам.

Уголовное дело в отношении драгдилера возбудили по ч. 5 ст. 228.1 ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Подозреваемого отправили под арест, теперь ему грозит реальное лишение свободы.