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Экономика и бизнес

"Газпром-Медиа Радио" передает в управление радиостанции в Самаре группе компаний "Выбери Радио"

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Также консолидация произойдет в Екатеринбурге и Перми. Сделка позволит участникам снизить операционные расходы, достичь максимального охвата целевой аудитории, повысить эффективность размещения рекламы.

С 1 июля 2022 года "Авторадио", "Юмор FM", Радио ENERGY, Comedy Radio и Детское радио в Самаре будут переданы в управление группе компаний "Выбери Радио". Стороны согласовали все условия взаимовыгодного сотрудничества по развитию брендов в городах, а также обеспечению монетизации рекламного инвентаря.

"Подобные объединения идут на пользу всей радиоиндустрии, поскольку являются важным показателем открытости рынка, делают его понятным с точки зрения единых стандартов управления, единых стандартов продвижения и локализации федеральных брендов в регионах. И, безусловно, это влияет на национальные радиобренды, делая их еще более привлекательными как для слушателей, так и для рекламодателей. Конечно, в подобных союзах каждый преследует свои цели. Это объединение направлено на усиление рейтинговых позиций ГПМ Радио в регионах и рост монетизации его брендов, — заявил генеральный директор "Газпром-Медиа Радио" Вадим Терещук. — Мы опробовали опыт региональной консолидации на крупнейшем рынке Санкт-Петербурга и уже по итогам первого полугодия получили хорошие результаты, поэтому решили не останавливаться и двигаться дальше в этом направлении".

"Газпром-Медиа Радио" — один из ведущих национальных радиохолдингов, радиостанции которого представлены на всей территории России и за рубежом. Сегодня это десять радиобрендов, рассчитанных на разные категории слушателей и удачно дополняющих друг друга. Воплощая смелые творческие и технологические проекты, развивая digital-направления и внедряя мультимедийные технологии в традиционное FM-вещание, креативная команда формирует современную историю радиоиндустрии.

"Выбери Радио" (входит в группу компаний "МЕДИА1") — эксперт № 1 на рынке регионального радиовещания. Обладает успешным многолетним опытом в области управления радиоактивами, организации вещания, продаж, программирования эфира и маркетинга региональных радиостанций. "Выбери Радио" специализируется на оказании услуг радиовещания на региональных рынках с целью укрепления рыночных позиций брендов и достижения максимального охвата целевой аудитории разных социальных групп. Компанию по праву называют эффективным посредником между брендом, рекламодателем и слушателем.

"Выбери Радио" и ГПМ Радио связывают давние партнерские отношения, данное объединение открывает новый этап сотрудничества между компаниями, — отмечает Ян Кухальский, генеральный директор "МЕДИА1". — Процесс передачи станций будет "бесшовным", как для рекламодателей, партнеров, так и для аудитории станций. "Выбери Радио" не раз показывала эффективность в управлении медиаактивами. Многие радиостанции, став частью семьи ГКВР, выросли в рейтингах, стали более эффективными в коммерческом плане. Нет сомнений в том, что данное партнерство приведет к таким же успешным результатам".

В Самаре уже много лет работает филиал "Газпром-Медиа Радио", и основная задача консолидации с "Выбери Радио" — достижение высоких рейтинговых показателей радиостанций в этом городе. Также Самара является одним из крупных региональных рынков, объем рекламы которого по итогам прошлого года оценивается в 141 млн рублей.

"Объединение компаний будет способствовать достижению лучших экономических показателей, повышению операционной эффективности активов, укреплению позиций на рынке в условиях жесткой конкуренции, — сообщил Сергей Захаров, директор филиала "Выбери Радио" в Самаре. — Мы перейдем на качественно новый уровень работы с нашими партнерами и рекламодателями, предложим более выгодные условия сотрудничества, новые проекты в FM-диапазоне и онлайн-вещании. Это будет очень удобная и легкая коммуникация рекламодателя со своей целевой аудиторией".

Укрупнение рекламной площадки даст возможность рекламодателям получить единый подход к ценообразованию и широкому спектру целевой аудитории, повышающий эффективность и интерес к радиоиндустрии. Объединение активов ГПМ Радио и "Выбери Радио" обеспечит охват порядка 61% еженедельной аудитории Самары (Mediascope Radio Index — города, апрель 2021 — март 2022).

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Последние комментарии

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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