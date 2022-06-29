Самарские таможенники нашли фенобарбитал и эфедрин в фуре из Казахстана

Сотрудники Самарской таможни нашли психотропные вещества в фуре, ехавшей из Казахстана в Москву.

В грузовике среди других товаров обнаружили таблетки, в которых содержалось 167,5 г фенобарбитала и 147,6 г эфедрина.

Оборот эфедрина в России ограничен, а фенобарбитал относится к психотропным веществам.

Водитель утверждал, что не имеет отношения к содержимому кузова машины.