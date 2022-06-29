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Преступления Происшествия

Самарские таможенники нашли фенобарбитал и эфедрин в фуре из Казахстана

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни нашли психотропные вещества в фуре, ехавшей из Казахстана в Москву.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

В грузовике среди других товаров обнаружили таблетки, в которых содержалось 167,5 г фенобарбитала и 147,6 г эфедрина.

Оборот эфедрина в России ограничен, а фенобарбитал относится к психотропным веществам.

Водитель утверждал, что не имеет отношения к содержимому кузова машины.

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