В Самаре задержали мошенника, обещавшего помочь с инвалидностью

В Самаре задержали 64-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В середине июля 2022 г. к полицейским обратилась 71-летняя жительница Ставропольского района. Она приехала в Самару, чтобы попасть в больницу. На автобусной остановке к ней подошел незнакомец, проводил ее до больницы и предложил помочь решить вопрос с оформлением инвалидности. За свои "услуги" мужчина попросил 20 тыс. рублей. Потерпевшая отдала необходимую сумму. После этого помощник ушел и не вернулся.
Когда подозреваемого задержали, выяснилось, что он был судим за мошенничество и находится в федеральном розыске за три аналогичных преступления. Мужчина признал вину, в отношении него возбудили уголовное дело.
Полицейские считают, что на счету задержанного могут быть еще мошенничества, и просят всех, пострадал от его действий, обратится в ближайший отдел полиции или по телефону "102".
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...