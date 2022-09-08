В Самаре задержали мошенника, обещавшего помочь с инвалидностью

В Самаре задержали 64-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В середине июля 2022 г. к полицейским обратилась 71-летняя жительница Ставропольского района. Она приехала в Самару, чтобы попасть в больницу. На автобусной остановке к ней подошел незнакомец, проводил ее до больницы и предложил помочь решить вопрос с оформлением инвалидности. За свои "услуги" мужчина попросил 20 тыс. рублей. Потерпевшая отдала необходимую сумму. После этого помощник ушел и не вернулся.

Когда подозреваемого задержали, выяснилось, что он был судим за мошенничество и находится в федеральном розыске за три аналогичных преступления. Мужчина признал вину, в отношении него возбудили уголовное дело.

Полицейские считают, что на счету задержанного могут быть еще мошенничества, и просят всех, пострадал от его действий, обратится в ближайший отдел полиции или по телефону "102".