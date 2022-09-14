Тольяттинец обещал помочь соседке и угнал у нее Lexus

В Тольятти задержали 37-летнего мужчину по подозрению в угоне. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась 73-летняя женщина. Ее сын уехал в отпуск и оставил свой Lexus припаркованным во дворе матери. Позже работники ЖКХ попросили ее переставить машину, потому что автомобиль стоял на канализационном люке. Тольяттинка не умела водить машину, и помочь ей вызвался сосед. Он взял ключи от иномарки и обещал их вернуть, когда переставит машину. Женщина ждала несколько часов, а потом увидела, что автомобиля нет во дворе.

Полицейские обнаружили Lexus во дворе на ул. Дзержинского. Сидевший за рулем мужчина попытался убежать. Когда тольяттинца задержали, он рассказал, что просто хотел покататься по городу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения").