Под Тольятти задержали мигранта с партией героина

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В Ставропольском районе Самарской области задержали 23-летнего гражданина соседней республики без регистрации, зато с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области