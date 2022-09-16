Таможенники изъяли Rolex стоимостью 6 млн руб. в самарском аэропорту

В самарском аэропорту "Курумоч" таможенники предотвратили незаконный ввоз часов Rolex.
У одного из пассажиров рейса Дубай — Самара обнаружили Rolex стоимостью $30 тыс. (около 6 млн рублей). Часы изготовлены из сплава золота 750 пробы со вставкой из сапфирового стекла и инкрустированы бриллиантами.
По словам мужчины, часы являются подарком.
При этом без уплаты таможенных пошлин в Россию можно ввезти товар, стоимость которого не превышает 10 тыс. евро.
По мнению таможенников, действия пассажира можно квалифицировать по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов").
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...