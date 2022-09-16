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Преступления Происшествия

Таможенники изъяли Rolex стоимостью 6 млн руб. в самарском аэропорту

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском аэропорту "Курумоч" таможенники предотвратили незаконный ввоз часов Rolex.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

У одного из пассажиров рейса Дубай — Самара обнаружили Rolex стоимостью $30 тыс. (около 6 млн рублей). Часы изготовлены из сплава золота 750 пробы со вставкой из сапфирового стекла и инкрустированы бриллиантами.

По словам мужчины, часы являются подарком.

При этом без уплаты таможенных пошлин в Россию можно ввезти товар, стоимость которого не превышает 10 тыс. евро.

По мнению таможенников, действия пассажира можно квалифицировать по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов").

Гид потребителя

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