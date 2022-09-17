В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

Сотрудники полиции Самары разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки в Куйбышевском районе. Ориентировку на преступника распространили в соцсетях жители района Волгарь, где, по их информации, он также напал на 10-летнюю девочку.

По данным в ориентировке, преступление в отношении 18-летней самарчанки было совершено 30 августа в 22:10 в нежилом доме по адресу ул. Бакинская, 21. Правоохранители возбудили уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера с угрозой применения насилия (ч.2, ст. 132 УК РФ).

На вид мужчине 30 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, волосы темные, кожа смуглая, может носить щетину. Был одет в потертые джинсы темно-синего цвета, майка черная или темно-синяя.

Как сообщают в соцсетях жители Волгаря, 16 сентября на ул. Татищева схожий по приметам мужчина напал на 10-летнюю девочку в подъезде дома и попытался изнасиловать. Ребенку удалось выбежать на улицу и обратиться за помощью к прохожим. Злоумышленника пытались догнать, но ему удалось скрыться.