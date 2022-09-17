В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

Сотрудники полиции Самары разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки в Куйбышевском районе. Ориентировку на преступника распространили в соцсетях жители района Волгарь, где, по их информации, он также напал на 10-летнюю девочку.
По данным в ориентировке, преступление в отношении 18-летней самарчанки было совершено 30 августа в 22:10 в нежилом доме по адресу ул. Бакинская, 21. Правоохранители возбудили уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера с угрозой применения насилия (ч.2, ст. 132 УК РФ).
На вид мужчине 30 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, волосы темные, кожа смуглая, может носить щетину. Был одет в потертые джинсы темно-синего цвета, майка черная или темно-синяя.
Как сообщают в соцсетях жители Волгаря, 16 сентября на ул. Татищева схожий по приметам мужчина напал на 10-летнюю девочку в подъезде дома и попытался изнасиловать. Ребенку удалось выбежать на улицу и обратиться за помощью к прохожим. Злоумышленника пытались догнать, но ему удалось скрыться.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...