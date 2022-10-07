Самарские таможенники не дали ввезти в Россию 8 кг сильнодействующего вещества

Сотрудники Самарской таможни задержали контрабандную партию сильнодействующего вещества.

Таможенники остановили для досмотра грузовик, ехавший из Казахстана в Московскую область. Среди перевозимого товара оказалась коробка с 8 кг сильнодействующего вещества — прегабалина.

По мнению сотрудников таможни, перевозка такого груза подпадает под ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение сильнодействующих веществ через границу РФ").