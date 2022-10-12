Сотрудники Самарской таможни обнаружили партию сильнодействующего вещества, которое пытались ввезти из Казахстана.
В международной посылке в Оренбургской области таможенники незаконное содержимое. Получательницей была жительницы Оренбургской области. Ей отправили из соседнего государства четыре металлических банки с капсулами Fatzorb. Экспертиза показала, что в препарате содержится в общей сложности 38 г сильнодействующего вещества сибутрамин. Обычно с помощью него пытаются похудеть.
Когда женщину опрашивали, она рассказала, что таблетки заказала для себя, хотя знала, что они содержат опасное вещество, оборот которого ограничен в РФ.
В результате таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️