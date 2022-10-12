Самарские таможенники поймали очередную любительницу экстремального похудения

Сотрудники Самарской таможни обнаружили партию сильнодействующего вещества, которое пытались ввезти из Казахстана.

В международной посылке в Оренбургской области таможенники незаконное содержимое. Получательницей была жительницы Оренбургской области. Ей отправили из соседнего государства четыре металлических банки с капсулами Fatzorb. Экспертиза показала, что в препарате содержится в общей сложности 38 г сильнодействующего вещества сибутрамин. Обычно с помощью него пытаются похудеть.

Когда женщину опрашивали, она рассказала, что таблетки заказала для себя, хотя знала, что они содержат опасное вещество, оборот которого ограничен в РФ.

В результате таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.