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Преступления Происшествия

В Самарской области с поличным задержали похитителей майнинг-машин

СЫЗРАНЬ. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани полицейские задержали двоих 29-летних жителей Волжского района и 30-летнего индивидуального предпринимателя из Самары. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Мужчины стали фигурантами уголовного дела о покушении на кражу.

К полицейским обратился мужчина, который услышал подозрительный шум в соседнем доме. Собственником помещения является 37-летний житель Сызрани.

Прибывший экипаж вневедомственной охраны остановил возле здания троих мужчин. В их сумках нашли четыре майнинг-машины. Также на месте происшествия были лом, топор, молоток.

По версии полиции, майнинговое оборудование находилось на разных этажах. Подозреваемые проникли на первый этаж и вытащили четыре майнинг-машины. После этого они поднялись на второй этаж, взломали дверь и пытались забрать еще восемь единиц оборудования, но не довели задуманное до конца. Ущерб собственнику мог составить не менее 4 млн рублей.

Подозреваемых отправили под стражу.

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