В Самарской области с поличным задержали похитителей майнинг-машин

В Сызрани полицейские задержали двоих 29-летних жителей Волжского района и 30-летнего индивидуального предпринимателя из Самары. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчины стали фигурантами уголовного дела о покушении на кражу.
К полицейским обратился мужчина, который услышал подозрительный шум в соседнем доме. Собственником помещения является 37-летний житель Сызрани.
Прибывший экипаж вневедомственной охраны остановил возле здания троих мужчин. В их сумках нашли четыре майнинг-машины. Также на месте происшествия были лом, топор, молоток.
По версии полиции, майнинговое оборудование находилось на разных этажах. Подозреваемые проникли на первый этаж и вытащили четыре майнинг-машины. После этого они поднялись на второй этаж, взломали дверь и пытались забрать еще восемь единиц оборудования, но не довели задуманное до конца. Ущерб собственнику мог составить не менее 4 млн рублей.
Подозреваемых отправили под стражу.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️