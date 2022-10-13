"Бить "морды" можно?": в Самаре напали на мужа известного блогера

Полицейские не смогли найти напавших в общественном месте на жителя Самары Алексея Калашникова. Об этом рассказала его супруга-блогер Екатерина. На супругов напали, когда они сидели за столом в баре.

"Мы сидели спокойно. За соседним столиком был пьяный молодой человек. Он намеренно искал конфликта и пинал Алексею по стулу. В ответ на замечание начал его избивать. Причем, нанес удары сзади по голове", — пишет Екатерина.

В доказательство своих слов блогер приложила видео произошедшего. На записи заметно, что супружеская пара не проявляет агрессии, но незнакомец бьет Алексея с размаха по голове, отчего тот падает. А незнакомец продолжает наносить удары. Екатерина рассказывает, что пыталась оттащить неадекватного мужчину от мужа. Но дальше пришел друг незнакомца и стал угрожать убийством и изнасилованием. Потерпевшие обратились в полицию.

"Сегодня в полиции нам ответили, что нападавших не удалось в установленный срок найти, хотя я думаю, что не так сложно было их найти, потому что руководство бара довольно контактное, адекватное. Все фиксируется: с каких карт происходит оплата, в какой день это было. Но видите, как работает у нас полиция. То есть можно ребятам и дальше продолжать так действовать: бить морды людям, абсолютно безосновательно, угрожать изнасиловать, убить? И им все будет сходить с рук?" — возмущается блогер.

Екатерина также подчеркивает, что раздосадована: супруги просто спокойно отдыхали в общественном месте и ни с кем не ругались, а их чуть не убили. Парня Калашниковы позже нашли в соцсетях, а правоохранители почему-то этого не сделали.

"Я ведь могла бы остаться и вдовой", — возмущается также Екатерина.

На момент подготовки материала в полиции не прокомментировали ситуацию для СМИ.