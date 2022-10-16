В Самарской области задержали двоих похитителей крышек канализационных люков

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В Шигонском районе Самарской области задержали безработных мужчин 31 и 23 лет. Их подозревают в краже чугунных крышек люков от колодцев. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.