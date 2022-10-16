В Шигонском районе Самарской области задержали безработных мужчин 31 и 23 лет. Их подозревают в краже чугунных крышек люков от колодцев. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее кто-то похитил крышку люка кабельной канализации, принадлежащей компании — провайдеру цифровых услуг.
Украденное имущество полицейские обнаружили в пункте приема металла. После этого нашлись сдавшие люк на металлолом жители соседнего села Кяхта. Неоднократно судимые мужчины признали вину.
Полицейские отмечают, что стоимость люка в пункте приема металла не превышает 100 руб., а вот организации замена украденного люка обойдется в 4 тыс. рублей.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️